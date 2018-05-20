قرقاش: طهران استخدمت اتفاق النووي للتمدد إقليمياً

عواصم (وكالات)

قال معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن إيران استخدمت الاتفاقية النووية للتمدد إقليمياً، مطالباً الدول الأوروبية بعدم مساعدة إيران على اختراق الموقف الأميركي.

وأضاف معاليه لـ«سكاي نيوز عربية»، على هامش منتدى جلوبسك 2018 في براتيسلافا بسلوفاكيا، أن النظام الدولي الجديد متحول، وأن مقاربة الإمارات تعتمد على تطوير القدرة الذاتية وبلورة شراكات إقليمية وعربية، وأكد معاليه أنه لابد من المطالبة بلجنة تحقيق دولية في «مجزرة غزة»، وكذلك الانتهاكات المستمرة للحياة اليومية للفلسطينيين وبلورة فكرة وتصور لحماية المواطن الفلسطيني.

من جانبه، هدد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيراني، علي أكبر صالحي، السبت، باستئناف بلاده لتخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة، في حال لم تلتزم أوروبا بتعهداتها بالاتفاق النووي، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة مطلع هذا الشهر.

وسعى مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة أمس إلى طمأنة إيران بأن الاتحاد ملتزم بإنقاذ الاتفاق النووي مع القوى الكبرى رغم قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب منه، وإعادة فرض العقوبات.