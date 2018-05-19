استنفار أمني بين ديالى وصلاح الدين إثر انتشار غير مسبوق لقناصي «داعش»

بغداد (الاتحاد، وكالات)
أعلن محمد العبيدي رئيس المجلس المحلي لناحية العظيم بالمناطق الحدودية بين ديالى وصلاح الدين، أمس، وضع القوات الأمنية في حالة استنفار
إثر رصد نشاط ملحوط لقناصي «داعش» الإرهابي في قرى السبيعات والميتة والبو جمعة ضمن حوض مطيبيجة التي يعتقد أن التنظيم المتشدد يتخذ منها مركزاً رئيسياً لشن اعتداءاته المباغتة في المناطق المضطربة بالمحافظتين. وأضاف أن بروز نشاط قناصي «داعش» بشكل غير مسبوق، ينذر بخطر أمني يهدد العوائل التي عادت من النزوح القسري في تلك المناطق، مطالباً المؤسسة الأمنية بتنفيذ عملية استباقية للتخلص من بقايا التنظيم الإرهابي التي تحاول إعادة رص الصفوف في ملاذات آمنة بالمناطق الحدودية، وتنفيذ مخططات إرهابية لزعزعة الاستقرار الأمني في عموم المنطقة.
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