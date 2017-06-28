تطبيق تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون المرور الاتحادي السبت المقبل

جمعة النعيمي (أبوظبي)

نصت اللائحة في المادة الأولى على فرض غرامة 2000 درهم وتسجيل 23 نقطة مرورية، وحجز المركبة 60 يوماً للمركبة الخفيفة في حال قيادة مركبة بطريقة تعرض حياة السائق أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، أو عند قيادة مركبة بطريقة من شأنها إلحاق الضرر بالمرافق العامة أو الخاصة. كما نص جدول الغرامات على فرض غرامة 3 آلاف درهم على قيادة مركبة على الطريق دون لوحات أرقام، مع تسجيل 23 نقطة مرورية وحجز المركبة الخفيفة 90 يوماً، كما نص جدول الغرامات على غرامة 3 آلاف درهم وتسجيل 23 نقطة مرورية مع وقف الرخصة لمدة سنة تبدأ من تاريخ سحب الرخصة في حال قيادة مركبة ثقيلة بطريقة تعرض حياة السائق أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، أوعند قيادة مركبة بطريقة من شأنها أن تلحق ضرراً بالمرافق العامة أو الخاصة.

المركبات الثقيلة

واشتملت التعديلات الجديدة على فرض غرامة مالية تقدر بـ3 آلاف درهم مع وقف الرخصة لمدة سنة تبدأ من تاريخ سحب الرخصة، لتجاوز المركبات الثقيلة للإشارة الضوئية الحمراء، كما تضمن القرار الوزاري فرض غرامة مالية 3 آلاف درهم مع وقف الرخصة لمدة سنة تبدأ من تاريخ سحب الرخصة، عند تسبب سائق المركبة الثقيلة في أي حادث ينجم عنه تدهور المركبة التي يقودها أو أي مركبة أخرى، كما يتم فرض غرامة مالية 1500 درهم و12 نقطة مرورية عند عدم التزام المركبة الثقيلة بخط السير الإلزامي، كما اشتملت التعديلات فرض غرامة مالية 2000 درهم و6 نقاط مرورية في حال تحميل المركبة الثقيلة بصورة تشكل خطورة على الغير، وتحميل المركبة الثقيلة بصورة من شأنها أن تلحق أضرارا بالطريق.

وتضمنت التعديلات فرض غرامة مالية تقدر بألف درهم و4 نقاط مرورية عند مرور أو دخول المركبات الثقيلة في الطرق والأماكن الممنوعة، وفرض غرامة مالية 3 آلاف درهم و12 نقطة مرورية عند تسرب أو تساقط أشياء من حمولة المركبات الثقيلة، و فرض غرامة مالية 500 درهم عند عدم تثبيت ملصقات عاكسة خلف الشاحنات ومركبات النقل، وفرض غرامة مالية 1500 درهم عند تسيير المركبات الصناعية والإنشائية والجرارات والأجهزة الميكانيكية دون تصريح من سلطة الترخيص، وفرض غرامة مالية 1500 درهم عند عدم رفع جهاز العادم في الشاحنات، وفرض غرامة مالية 3 آلاف درهم عند عدم تغطية الحمولة في الشاحنات، وفرض غرامة مالية ألف درهم و4 نقاط مرورية عند عدم الالتزام بنظام التحميل أو التفريغ في الأماكن المخصصة، وفرض غرامة مالية 3 آلاف درهم مع وقف الرخصة لمدة سنة تبدأ من تاريخ سحب الرخصة، عند قيام سائقي الشاحنات بالتجاوز في مكان يمنع فيه التجاوز، وفرض غرامة مالية 2000 درهم و6 نقاط مرورية عند قيادة مركبة ثقيلة لا تتوافر فيها شروط الأمن والسلامة.