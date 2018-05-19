محمد زيني رئيساً مؤقتاً للبرلمان العراقي بحكم السن



تاريخ النشر: الأحد 20 مايو 2018 بغداد (وكالات) يقضي الدستور العراقي بأن الفائز الأكبر سناً في الانتخابات، يتولى رئاسة مجلس النواب الجديد إلى حين اختيار هيئة رئاسة للبرلمان. ووفقاً للنتائج الانتخابات، فإن الفائز عن «التحالف المدني الديمقراطي» الدكتور محمد علي زيني (مواليد 1939) سيكون رئيس المجلس في جلسته الأولى. وزيني حاصل على بكالريوس هندسة كهربائية، وبكالريوس قانون، ودكتوراه اقتصاد النفط. والتحق زيني بمركز دراسات الطاقة العالمية ومقره في لندن، في 1999، بوصفه محللاً وخبيراً اقتصادياً أول في مجال الطاقة، حيث أولى اهتماماً خاصاً للقضايا المتعلقة بالاقتصاد السياسي لدول الخليج العربية. وعين في 2003 مستشاراً نفطياً لسلطة الائتلاف المؤقتة في العراق، للإشراف على إعادة بناء البنى التحتية النفطية بالبلاد التي دمرتها الحرب، ولكنه استقال بعد 4 أشهر، وعاد ليواصل عمله في مركز دراسات الطاقة العالمية في لندن.