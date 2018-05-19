تونس: 99٪ من الإرهابيين المستجوبين استخدموا الإنترنت



تاريخ النشر: الأحد 20 مايو 2018 تونس (الاتحاد) أعلن مدير عام القطب الأمني لمكافحة الإرهاب، في تونس، أن وزارة الداخلية بصدد إعداد مشروع لوضع قاعدة بيانات وطنية للتطرف والإرهاب، سيقع من خلالها تجميع كل المعلومات المتعلقة بهذه الظاهرة. وأوضح المدير العام، أنه يمكن لجميع المواطنين النفاذ إلى هذه القاعدة والاطلاع على محتواها في حدود المسموح به، مشيرا إلى أنّ قاعدة البيانات الوطنية تتكون من 4 محاور كبرى هي التطرف والإرهاب والإصدارات الإرهابية إضافة إلى خريطة رقمية للتطرف والإرهاب. كما أكّد أنّ الأنترنت أصبحت الوسيلة الأساسية للجماعات الإرهابية في التواصل والدعاية والاستقطاب والتجنيد، مضيفا أنّ 99 بالمائة من الإرهابيين المستجوبين استخدموا شبكة الإنترنت، مضيفا أنّ تونس مطالبة باستخدام بعض التجهيزات والمنظومات الفنيّة لمتابعة المعطيات التي يتبادلها الإرهابيون عبر هذا الفضاء الافتراضي.