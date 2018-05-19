انتحار رجل أعمال سوداني موقوف في قضايا فساد

الخرطوم (وكالات)

أكد جهاز الأمن والمخابرات السوداني انتحار رجل الأعمال عكاشة محمد أحمد، الموقوف في معتقلات الجهاز ضمن آخرين على ذمة اتهامات تتعلق بقضايا فساد. وصرح مصدر مأذون من جهاز الأمن والمخابرات بأن «المتهم عكاشة الموقوف ضمن آخرين في البلاغ رقم (169) بنيابة أمن الدولة تحت المادة (35) من قانون غسل الأموال والمواد (26/‏‏21) من القانون الجنائي و(5/‏‏9) من قانون التعامل بالنقد و(57/‏‏أ) من القانون الجنائي تخريب الاقتصاد القومي ومواد أخرى من قوانين ذات صلة، شنق نفسه مساء الخميس داخل حراسات الأمن». وأفاد المصدر أن عكاشة تم استجوابه بوساطة النيابة وسجل اعترافاً قضائياً كاملاً حول التهم المنسوبة إليه.

وأكد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بإبلاغ نيابة كوبر التي بدورها وجهت الشرطة لمباشرة الإجراءات، حيث زارت وحدة الأدلة الجنائية على الفور مكان الحادث وتم تدوين بلاغ الوفاة بقسم شرطة بحري شرق بالرقم (735)، ومن ثم إرسال الجثمان للمشرحة وبعدها تم تسليم الجثمان لذويه. واعتقل عكاشة ضمن حملة استهدفت من أسماهم الرئيس عمر البشير بـ «القطط السمان»، ومن بين المعتقلين محمود الخطيب صاحب مطاحن «قنا» للغلال ومدير الأمن السياسي عبد الغفار الشريف بعد إعفائه من منصبه. ويعد عكاشة أبرز قيادات التنظيم الإسلامي منذ أن كان في جامعة الخرطوم، وشارك في العمليات العسكرية في جنوب السودان .