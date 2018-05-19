رئيس الجزائر يدعو لإبعاد المدرسة والجامعة عن المنافسة السياسية

الجزائر(د ب أ)

دعا الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، أمس السبت، إلى إبعاد المدرسة والجامعة عن «الصراعات والمصالح والإيديولوجيات والمنافسة السياسية». وقال بوتفليقة، في رسالة له بمناسبة يوم الطالب، قرأها نيابة عنه وزير الثقافة عزالدين ميهوبي، خلال الاحتفال الرسمي بهذه الذكرى بولاية تبازة غربي العاصمة الجزائر إن «المدرسة والجامعة ليستا فضاء للصراعات أو المصالح أو الإيديولوجيات، ولا للمنافسة السياسية»، داعيا الجميع إلى احترام «حرمة الجامعة، خاصة أن الأمر يتعلق بمستقبل أجيالنا الصاعدة». وأضاف « أريد في هذه الوقفة بمناسبة يوم الطالب، أن أوجه بعض الرسائل إلى طلبة بلادنا. أولى هذه الرسائل هي أن يستغلوا الفرصة الثمينة التي منحتهم إياها بلادهم لاكتساب العلم والسهر على عدم تضييع أي يوم كان من مسارهم الطلابي خدمة لمستقبل بلادهم».

وناشد الرئيس الجزائري، الطلبة أن يقدسوا العمل لكي يستجيبوا لحاجيات البلاد في جميع المجالات ضمانا للتقدم المستمر. كما لفت بوتفليقة إلى أن العديد من المجالات الاقتصادية من فلاحة وصناعة، تبحث عن القدرات والمعارف، معبراً عن أسفه لوجود البطالة في صفوف حاملي شهادات الجامعات الجزائرية.

وحرص بوتفليقة، على دعوة المسؤولين، «إلى جعل الجامعة الجزائرية تواكب التطور السريع للعلوم في عالم اليوم والتفتح على اللغات الأجنبية ومن تعاون مع جامعات أخرى من العالم لكي نضمن للجامعة الجزائرية مكانتها في هذا القرن الجديد». وهاجم الرئيس الجزائري ما وصفه « الأصوات المتشائمة والهدامة التي ترتفع، من حين إلى آخر، بانتقاد الجامعة الجزائرية انتقادا عابثا»، مؤكداً أن أحسن رد على هؤلاء هي «المكانة التي اكتسبها العديد من خريجي جامعاتنا في دول غربية عندما اختاروا خيار الهجرة».