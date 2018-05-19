رئيس الجزائر يدعو لإبعاد المدرسة والجامعة عن المنافسة السياسية

الجزائر(د ب أ)
دعا الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، أمس السبت، إلى إبعاد المدرسة والجامعة عن «الصراعات والمصالح والإيديولوجيات والمنافسة السياسية». وقال بوتفليقة، في رسالة له بمناسبة يوم الطالب، قرأها نيابة عنه وزير الثقافة عزالدين ميهوبي، خلال الاحتفال الرسمي بهذه الذكرى بولاية تبازة غربي العاصمة الجزائر إن «المدرسة والجامعة ليستا فضاء للصراعات أو المصالح أو الإيديولوجيات، ولا للمنافسة السياسية»، داعيا الجميع إلى احترام «حرمة الجامعة، خاصة أن الأمر يتعلق بمستقبل أجيالنا الصاعدة». وأضاف « أريد في هذه الوقفة بمناسبة يوم الطالب، أن أوجه بعض الرسائل إلى طلبة بلادنا. أولى هذه الرسائل هي أن يستغلوا الفرصة الثمينة التي منحتهم إياها بلادهم لاكتساب العلم والسهر على عدم تضييع أي يوم كان من مسارهم الطلابي خدمة لمستقبل بلادهم».
وناشد الرئيس الجزائري، الطلبة أن يقدسوا العمل لكي يستجيبوا لحاجيات البلاد في جميع المجالات ضمانا للتقدم المستمر. كما لفت بوتفليقة إلى أن العديد من المجالات الاقتصادية من فلاحة وصناعة، تبحث عن القدرات والمعارف، معبراً عن أسفه لوجود البطالة في صفوف حاملي شهادات الجامعات الجزائرية.
|
|