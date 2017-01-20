«كهرباء الشارقة» تنظم ورشة عمل حول التحول الذكي

الشارقة (الاتحاد)

شارك 20 من القيادات الإدارية والفنية بهيئة كهرباء ومياه الشارقة في ورشة نظمتها بالتعاون مع شركة أى بي. بي العالمية، حول التحول الذكي والابتكار في مجالات الطاقة بهدف إعداد الكوادر البشرية المؤهلة بمستويات عالمية لتحقيق استراتيجية الهيئة لعام 2020.

وتخلّل الورشة استعراض عدد من التقنيات العالمية في مجال محطات وشبكات إنتاج وتوزيع الطاقة والتي تتطلع الهيئة لتطبيقها خلال المرحلة المقبلة.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على أهمية تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة والشركة وإعداد برامج تدريبية متخصصة في مختلف مجالات الطاقة والمياه والتعاون في عدد من المشروعات المستقبلية بالهيئة. وأكد الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أهمية تبادل المعرفة وتعزيز مهارات قادة المستقبل في مجال الطاقة.

وقدّمت الورشة نتائج ذات قيمة مضافة للبرنامج التدريبي الذي أعدته الهيئة بأكاديمية سيوا وتستهدف منه تدريب وتطوير مهارات أكثر من 600 موظف خلال العام الجاري. وتضمنت محاور ورشة العمل التعريف بالخدمات والتكنولوجيا المتطورة التي تقدمها الشركة في مجال الطاقة وأنظمة التحكم الذكية وأهمية تطبيقها في مختلف المشروعات. من جانبه، أكد جيورومورساي سوامينثان مدير خدمات الطاقة بشركة أى بي بي العالمية أن الشركة تحرص على التعاون مع هيئة كهرباء ومياه الشارقة في تنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة وتبادل المعرفة.