استشهاد 3 فلسطينيين أصيبوا الاثنين في غزة

غزة، رام الله (الاتحاد)

استشهد ثلاثة فلسطينيين متأثرين بجروح كانوا أصيبوا بها الاثنين الماضي برصاص الجيش الإسرائيلي خلال تظاهرات على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، بحسب ما أفادت مصادر طبية فلسطينية.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن الفلسطينيين الثلاثة هم أحمد العبد أبو سمرة «21 عاماً» من مخيم جباليا، ومحمد مازن عليان (20 عاماً) الذي أصيب شرق مخيم البريج للاجئين، ومعين عبد الحميد الساعي (59 عاماً). وقالت مصادر طبية إن الساعي أصيب شرق مدينة غزة.

وأفاد الناطق باسم وزارة الصحة الدكتور أشرف القدرة أن عليان كان يتلقى العلاج في مستشفى القدس في مدينة غزة، عندما فارق الحياة وأعلن الأطباء عن استشهاده. وفجر أمس استشهد معين عبد الحميد الساعي (59 عاماً) من مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال خلال مشاركته في مسيرة العودة يوم الاثنين الماضي.

وباستشهاد عليان والساعي وأبو سمرة يرتفع عدد شهداء «مجزرة» يوم الاثنين في مليونية العودة إلى 66 شهيداً وأكثر من 3 آلاف مصاب.