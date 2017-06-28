9 ملايين يورو مكافآت لكارلوس غصن

طوكيو (أ ف ب)

وافق مساهمو مجموعة نيسان اليابانية للسيارات أمس، بسرعة على رزمة مخصصات كارلوس غصن، عن منصب رئيس مجلس إدارة تحالف رينو ونيسان وميتسوبيشي لفترة 2016-2017، بعد أسبوعين على تصويت أقرها بصعوبة لدى المجموعة الفرنسية.

وحصل الإداري البالغ 63 عاماً على نحو 1.1 مليار ين (8.8 مليون يورو) مقابل 1.07 مليار ين قبل عام.

وقال غصن أثناء الجمعية العامة لنيسان في يوكوهاما (ضاحية طوكيو) إن «سياستنا على مستوى التعويضات تهدف إلى مكافأة الأداء، وكذلك اجتذاب أصحاب أبرز المواهب في صناعة السيارات العالمية والاحتفاظ بهم».

كما نفى أي مبالغة، معدداً رواتب أعلى تعتمدها شركات منافسة أجنبية.

غير أنه يتميز عن نظرائه في اليابان، حيث المخصصات أدنى من الخارج، علماً أن تويوتا زادت سقفها مؤخراً سعياً إلى تنويع فريقها الإداري.

وتحدث غصن، إلى جانب هيروتو سايكاوا، الذي خلفه على رأس الإدارة التنفيذية لنيسان، فيما احتفظ برئاسة مجلس إدارة التحالف العالمي الذي انضمت إليه ميتسوبيشي اليابانية في العام الفائت. وأعلن غصن في فبراير تنحيه من منصب المدير التنفيذي لنيسان، الشركة التي ينسب إليه النجاح في إنهاضها بعدما أوشكت على الإفلاس في أواخر التسعينيات.

في منتصف يونيو وافق مساهمو رينو في تصويت بفارق ضئيل على مكافآت رئيس مجلس الإدارة التي بلغت 7 ملايين يورو في 2016، لكن ممثلي الدولة الفرنسية التي تشكل ثاني أكبر المساهمين بعد نيسان (التي تملك رينو بدورها 43% منها) صوتوا ضدها باعتبار المبلغ أكبر من اللزوم.