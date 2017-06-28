فيروس إلكتروني يضرب مؤسسات وبنوكاً وشركات حول العالم

عواصم (وكالات)

أصاب هجوم كبير بأحد فيروسات الفدية الخبيثة أمس، أجهزة كمبيوتر وخوادم، في مصارف ومؤسسات وبنى تحتية بأوكرانيا وروسيا قبل أن ينتقل إلى غرب أوروبا ومنها إلى الولايات المتحدة.

ويقول خبراء، إن الفيروس المعلوماتي هو نسخة معدلة عن برنامج «بيتيا» الخبيث الذي ضرب العام الماضي، وطلب من ضحاياه دفع أموال مقابل بياناتهم.

وضرب فيروس مشابه هو «واناكراي» أكثر من 200 ألف جهاز كمبيوتر في أكثر من 150 دولة العالم الماضي.

وقالت شركة جروب آي.بي للأمن الإلكتروني، إن متسللين استغلوا شفرة طورتها وكالة الأمن الوطني الأميركية، ثم استخدموها في الهجوم بفيروس واناكراي (WannaCry) وهو واحد من فيروسات الفدية الخبيثة الذي أصاب أجهزة كمبيوتر على مستوى العالم بالشلل في مايو.