رئيس وزراء الصين يدعو إلى التجارة الحرة

عواصم (د ب أ)

دعا رئيس وزراء الصين لي كه تشيانج، أمس، إلى التجارة الحرة «كشرط مسبق للتجارة العادلة»، وأشاد بفوائد العولمة، وذلك قبيل قمة العشرين التي تجمع قادة الدول صاحبة أكبر اقتصادات في العالم الشهر المقبل.

وقال لي، في كلمته خلال افتتاح منتدى اقتصادي عالمي يعرف باسم «دافوس الصيفي» في مدينة داليان شمالي الهند: «التجارة الحرة هي الشرط المسبق للتجارة العادلة... تقييد التجارة الحرة سوف يجلب تجارة غير متساوية».

وأعادت كلمة لي، إلى الأذهان الدفاع الشديد الذي أبداه الرئيس الصيني شي جين بينج، عن العولمة والتجارة الحرة في منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا في يناير الماضي، كما جاءت متناقضة مع التدابير الحمائية للرئيس الأميركي دونالد ترامب ودعواته لعقد اتفاقيات مبنية على التجارة «العادلة».

ورغم التأييد المعلن لقادة الصين للتجارة الحرة، فإن الصين تواجه منذ فترة طويلة انتقادات بسبب تقييد دخول الشركات الأجنبية إلى السوق الصينية.