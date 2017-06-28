أمير موناكو يشيد بجهود الإمارات في مجال الطاقة المتجددة



تاريخ النشر: الأربعاء 28 يونيو 2017 أستانا (الاتحاد) زار صاحب السمو ألبير الثاني، أمير موناكو جناح الإمارات في «إكسبو 2017 أستانا»، واطلع على جهود الدولة ومبادراتها في مجال الطاقة المتجددة، حيث أبدى إعجابه بما يتضمنه الجناح من مبادرات رائدة في مجال الطاقة. وأشاد سموه خلال الزيارة التي رافقته فيها شقيقته سمو الأميرة ستيفاني دو موناكو وعدد من المسؤولين باستراتيجية دولة الإمارات القائمة على التنوع في مصادر الطاقة، والاستثمار في طاقة المستقبل، حيث ثمن دور دولة الإمارات وإنجازاتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وأضاف سموه: «نتطلع لمشاركة استثنائية في (إكسبو 2020 دبي)، حيث بدأنا بالفعل التحضير والعمل على جناح موناكو الوطني».