6,5 مليار درهم تداولات العقارات في دبي خلال أسبوع

دبي (الاتحاد)

قفزت قيمة تصرفات العقارات من أراض وشقق وفيلات وإجراءات بيع ورهن و»إجارة منتهية بالتملك» في دبي خلال الأسبوع المنتهي أمس إلى 6.5 مليار درهم منها 3.7 مليار درهم معاملات بيع أراض وشقق وفيلات، وعمليات رهن بقيمة حوالي 2.8 مليون درهم.

وأفاد التقرير الأسبوعي للتصرفات الذي صدر عن دائرة الأراضي والأملاك بدبي، بأن الدائرة سجلت في الأيام الخمسة الأخيرة 2816 مبايعة منها 1599 لأراض بقيمة 1.8 مليار درهم و1217 مبايعة لشقق وفيلات بقيمة 1.9 مليون درهم. وتقدمت «اليفرة 3» على باقي مناطق دبي من حيث عدد المبايعات بتسجيلها 181 مبايعة بقيمة 202 مليون درهم فمنطقة «اليفرة 2» بتسجيلها 76 مبايعة قيمتها 87 مليون درهم.

وكان أهم مبايعات الأراضي من حيث القيمة مبايعة بمبلغ 105 ملايين درهم في منطقة «بورسعيد» تلتها مبايعة بقيمة 60 مليون درهم في منطقة «جبل علي». بينما كان أهم مبايعات الشقق والفيلات مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة «المركاض» تلتها مبايعة بمبلغ 18 مليون درهم في منطقة «برج خليفة». وتصدرت «برج خليفة» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفيلات مسجلة 127 مبايعة بقيمة 462 مليون درهم تلتها منطقة «الخليج التجاري» بتسجيلها 120 مبايعة بمبلغ 143 مليون درهم. كما شهدت الدائرة خلال الأسبوع تسجيل رهون بقيمة 2.8 مليار درهم منها 72 لأراض بمبلغ 2.5 مليون درهم و166 رهنا لشقق وفيلات بقيمة 300 مليون درهم كان أهمها في منطقة «سيح شعيب 1» بقيمة مليار درهم وأخرى في منطقة «الخليج التجاري» بقيمة 800 مليون درهم.