أوباما يلقي خطاب الوداع من معقله في شيكاغو

واشنطن (أ ف ب)

يلقي الرئيس الأميركي باراك اوباما الأسبوع المقبل خطابه الوداعي في شيكاغو، ثالث كبرى مدن الولايات المتحدة ومعقله السياسي، حيث احتفل بوصوله إلى البيت الأبيض منذ ثمانية أعوام.

وقال أوباما في رسالة قصيرة، سأعود إلى شيكاغو لأودعكم وأعبر لكم عن امتناني» في خطاب الوداع ، حسب تقليد يعود إلى حقبة جورج واشنطن أول رئيس أميركي.

وقال اوباما الذي وصل الى واشنطن أمس بعد إجازة أسبوعين في هاواي، إن خطابه سيكون بمثابة «فرصة لشكركم .. والاحتفاء بالتغيير الى الأفضل الذي حققتموه لهذا البلد خلال الأعوام الثمانية الماضية وطرح بعض الأفكار حول مستقبلنا».

يذكر أن الرئيس الديمقراطي (55 عاما) سيسلم السلطة للجمهوري دونالد ترامب (70 عاما) في 20 يناير. وكان أوباما كتب في تغريدة من هاواي «أكبر شرف لي أن أكون رئيساً لكم. وكمواطن، سأكون إلى جانبكم».