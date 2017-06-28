النهضـة الرقميـة في الإمارات تتميز بالشمولية والتكاملية

يوسف العربي (دبي)
أحرزت الإمارات نجاحات متتالية ومتزامنة على صعيد التعلم، وتأهيل الكوادر البشرية المدربة، والارتقاء بالتشريعات المنظمة للقطاعات الاقتصادية ما يمهد الطريق لنهضة اقتصادية جديدة تعتمد على اقتصاد المعرفة، بحسب شكري عيد، المدير التنفيذي لدول المنطقة الشرقية لدى سيسكو الشرق الأوسط.
وقال عيد في حوار مع «الاتحاد»، إن النهضة الذكية في الإمارات تتميز بالتكاملية حيث تنطلق عملية التحول الذكي من استراتيجية وطنية شاملة تتبناها جميع مؤسسات الدولة، فيما تقتصر أوجه التقدم والتحول الذكي في العديد من الدول الأخرى على قطاعات وحالات بعينها فيما يشبه الجزر المنعزلة.
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وبين عيد، أن نموذج الأعمال الذي تركز عليه الإمارات والقائم على تعزيز التنافسية العالمية يتطلب من الشركات والمؤسسات تبني أحدث الابتكارات في جميع القطاعات، حيث يتوجب على المؤسسات التركيز على بناء نماذج تشغيلية رقمية التي يمثل الأمن أساسا لها، لتتمكن من الاستفادة من مزايا المرونة والابتكار والنمو في الاقتصاد الرقمي المعاصر.
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