«الشرعية» تتقدم في حجة وتعز وتكبد الانقلابيين عشرات القتلى

صنعاء، عدن (الاتحاد)

تمكنت قوات الشرعية مدعومةً بالتحالف العربي، أمس، من تحرير سلسلة «جبال النار» شمالي شرق مدينة حرض في محافظة حجة، عقب معارك شرسة خاضتها مع ميليشيا الحوثي الانقلابية. وأكد قائد لواء القوات الخاصة العميد محمد الحجوري أن قوات اللواء حررت سلسلة «جبال النار» الممتدة من الأراضي السعودية إلى تخوم وادي حرض، لافتاً إلى أنه تم دحر الميليشيا بمنطقة «الفج» الواقعة بين المدينة و«المزرق» شرقاً. وأوضح العميد الحجوري أن قوات الجيش الوطني تواصل تقدمها، وأنها أصبحت تحاصر الميليشيا من أكثر من اتجاه بعد أن تكبدت الأخيرة عشرات القتلى والجرحى في صفوف مقاتليها. وذكر العميد الحجوري أن قوات الجيش استعادت خلال المعارك كميات كبيرة من الأسلحة المتنوعة والعتاد القتالي، علاوة على تدمير عدد من آليات تابعة للميليشيا. وقد باتت مدينة حرض شمال محافظة حجة شبه محاصرة من قبل الجيش الوطني خاصة بعد تقدم قوات الجيش إلى منطقة حيران جنوبي حرض متجاوزة بذلك مديرية ميدي التي أعلن عن تحريرها بالكامل، وسط انهيارات متسارعة للميليشيات وحالة ارتباك تعيشها قياداتها.

إلى ذلك، اطلع نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن الأحمر أمس الأول، على أخر المستجدات الميدانية في مديرية حرض بمحافظة حجة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه نائب الرئيس بقائد لواء القوات الخاصة العميد محمد الحجوري أشاد فيه بالانتصارات التي يحققها الجيش في سبيل التقدم لأجل التحرير. وعبر نائب الرئيس عن تهانيه للمقاتلين بحلول شهر رمضان المبارك. وثمن الأحمر دعم الأشقاء في التحالف العربي، مشدداً على ضرورة اليقظة ومضاعفة الجهود والاستمرار في تنفيذ المهام العسكرية.

وفي السياق، سيطر الجيش الوطني أمس، على منطقة القوز بمنطقة الأشروح غرب تعز بعد انسحاب ميليشيا الحوثي الانقلابية. وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن الميليشيا انسحبت من «القوز» نتيجة الضغط الذي تواجهه من عدة جهات، مخلفةً الكثير من الألغام. وأشار إلى أن الجيش الوطني قاموا بانتزاع عدد من شبكات الألغام المزروعة بين المنازل والطرق.

وفي سياق متصل، لقي 5 عناصر انقلابية مصرعهم أثناء عمليات تمشيط قوات الجيش الوطني للجيوب والخنادق والتحصينات التابعة لها في محيط «وادي الفرع» بمديرية كتاف شمالي محافظة صعدة. وقال قائد اللواء 84 مشاة العميد رداد الهاشمي إن قوات الجيش الوطني تواصل ملاحقة فلول ميليشيا الحوثي في محيط وادي الفرع والمرتفعات المطلة بمبنى المجمع الحكومي وقرية «الخضيرة» و«وادي الفرع» بعد أن سيطرت عليها قوات الجيش الوطني خلال اليومين الماضيين.