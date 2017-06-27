النفط يواصل الصعود لليوم الرابع

سنغافورة (رويترز)
ارتفعت أسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي، أمس، مع اتجاه المستثمرين لتغطية مراكز مدينة، على الرغم من المخاوف بشأن استمرار التخمة في المعروض في الأسواق العالمية.
وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 35 سنتاً أو ما يعادل 0.7% إلى 46.18 دولار للبرميل بحلول الساعة 07.15 بتوقيت جرينتش.
|
|
وعلى الرغم من خفض الإنتاج الذي بدأ في يناير ما زالت الأسواق بها إمدادات وفيرة نتيجة لزيادة الإنتاج في أماكن أخرى. وارتفع إنتاج النفط الصخري الأميركي بنحو 10% منذ العام الماضي إلى 9.4 مليون برميل يومياً، وبلغ عدد منصات الحفر النفطية الأميركية العاملة أعلى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات.