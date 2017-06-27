«طيـران الإمـارات» تطلق مبادرتين لتسريع إجـراءات المسافـرين

دبي (الاتحاد)

أعلنت طيران الإمارات، عن بدء التنفيذ الفوري لمبادرتين جديدتين من شأنهما تسهيل تجربة المسافرين في المبنى 3 بمطار دبي الدولي. وسوف تصبح مبادرتا التكنولوجيا البيومترية والبوابات الآلية الجديدة لمراقبة المنافذ، متاحتين بالكامل خلال فترة تتراوح بين 12- 18 شهراً.

وتعد هاتان المبادرتان أول مشروعين يقرهما الفريق المشترك الذي يجري حالياً مراجعة لجميع نقاط التعامل مع المسافرين في مطار دبي الدولي، بهدف تعزيز تجربة العملاء بصورة شاملة. ويجمع هذا النهج التعاوني الفريد، الذي تم إطلاقه في مايو الفائت وأثمر نتائج إيجابية فورية، بين كل من طيران الإمارات وجمارك دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وشرطة دبي ومطارات دبي. وسوف تساعد المبادرتان الجديدتان على تسريع إجراءات المسافرين، وتسهيل عبورهم نقاط التفتيش المتعددة داخل المطار بسلاسة تامة.