الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة قياسية على «جوجل» بـ 2.42 مليار يورو

بروكسل (وكالات)

فرضت أجهزة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي غرامة غير مسبوقة على جوجل التابعة لشركة ألفابت بلغت 2.42 مليار يورو (2.7 مليار دولار) أمس، لتحيزها لخدمتها التسويقية على نحو غير قانوني.

وقالت المفوضية الأوروبية، إن أمام جوجل 90 يوماً لإنهاء ممارستها المخالفة لقواعد المنافسة، وإلا ستواجه غرامة تصل إلى 5% من متوسط الإيرادات اليومية لألفابت في أنحاء العالم.

ويأتي الإجراء بعد تحقيق مطول استغرق سبعة أعوام بناء على عشرات الشكاوى من منافسين ومنهم مواقع ييلب الأميركي وتريب أدفايزر وفاوندم البريطاني لمقارنة الأسعار، وشركة نيوزكورب وجماعة الضغط فيرسيرش.

وهذه أكبر غرامة تفرضها جهات مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي على شركة منفردة وتتجاوز غرامة قدرها 1.06 مليار يورو فرضها الاتحاد على شركة إنتل الأميركية لتصنيع الرقائق الإلكترونية في عام 2009.