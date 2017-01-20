وكلاء المالية العرب يناقشون سبل تسوية المدفوعات البينية

أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت في العاصمة الإماراتية أبوظبي، فعاليات الاجتماع الثاني لوكلاء وزارات المالية العرب، الذي ينظمه صندوق النقد العربي، بالتعاون مع وزارة المالية، بحسب بيان صادر أمس.

شارك في الاجتماع يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وخالد علي البستاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية في الاجتماع الذي شهد حضور وكلاء وزارات المالية في الدول العربية، إلى جانب مشاركة ممثلين عن كل من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ووفود الدول المشاركة.

وناقش الاجتماع جملة من الموضوعات ذات الارتباط بالمنطقة، والتي تمحورت حول الإصلاحات في أسعار النفط وسياسات التنويع الاقتصادي، وأطر تعزيز كفاءة المالية العامة والنمو، والنظم والسياسات الضريبية وتطبيق ضريبة القيمة المضافة في المنطقة العربية، وسبل تسوية المدفوعات العربية البينية.

قال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية بدولة الإمارات «تلتزم دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية، بالعمل على توطيد أواصر العمل المالي العربي المشترك، وخلق منصات تفاعلية رائدة للحوار وتبادل الخبرات في المواضيع ذات الاهتمام للمنطقة، ومناقشة الواقع الاقتصادي والمالي في الدول العربية، بهدف وضع الحلول التي تنهض باقتصادات هذه الدول وسياساتها المالية، وذلك توافقاً مع التزام دولة الإمارات بدعم مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في مختلف الدول العربية».