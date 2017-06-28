أميركا بديل قطر لتنظيم مونديال كأس العالم

أبوظبي (وكالات)

أصبح تنظيم قطر لمونديال كأس العالم 2022 في مهب الريح خاصة بعد مقاطعة الرباعي العربي لها، وغلق المجالات الجوية والمعابر الحدودية لها والتي كانت ستركز عليها الدوحة في نقل المشجعين واللاعبين خلال هذا العرس الكروي الكبير.

وكشف تقرير صدر مؤخراً عن لجنة شؤون العلاقات العامة السعودية - الأميركية النقاب عن أن أميركا ستكون البديل لتنظيم مونديال كأس العالم لكرة القدم لعام 2022، في حال سحب الفيفا من قطر تنظيم المونديال بعد المقاطعة العربية لها لدعمها الإرهاب والجماعات المسلحة.

وسلط التقرير الضوء من جديد على الأسباب التي دعت الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» إلى إعادة النظر في السماح لدولة قطر باستضافة كأس العالم، ويثير التقرير نقاطاً حرجة حول مدى ملاءمة قطر لاستضافة كأس العالم 2022.

وقال التقرير إن قطر متهمة بانتهاكات حقوق الإنسان، فقد احتلت قطر أحد المراتب الخمس على العالم فيما يتعلق بانتشار رق العصر الحديث، وفقاً لمؤشر الرق العالمي لعام 2016 الذي صدر من قبل مؤسسة «ذا والك فرى»، حيث إن قطاع البناء في قطر هو الشكل المهيمن للرق الذي يعكس الطلب على العمالة الرخيصة لبناء البنية التحتية المتعلقة بكأس العالم لكرة القدم لعام 2022.