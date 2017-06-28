الجبير: لا تفاوض مع قطـر حول قائمة المطالب

أبوظبي (وكالات)

أكد وزير الخارجية السعودية، عادل الجبير، أمس أنه «لا تفاوض مع قطر حول قائمة المطالب»، مشيراً إلى أنه «بيد قطر قرار التوقف عن دعم التطرف والإرهاب».

جاء ذلك، خلال لقاء أجراه الجبير مع الصحافة في واشنطن، حسب ما نشرته الوزارة على حسابها الرسمي على موقع «تويتر». وشدد الجبير على أن الدول العربية، التي اتخذت قراراً بمقاطعة قطر لا تنوي التفاوض معها بشأن القائمة، التي تضمنت 13 مطلباً من الدوحة لإنهاء المقاطعة. يذكر أن الدول المقاطعة لقطر، الإمارات والسعودية والبحرين ومصر قدمت في وقت سابق قائمة مطالب مكونة من 13 بنداً إلى الدوحة، وأمهلتها عشرة أيام للامتثال لها. وأبرز مطالب القائمة خفض مستوى علاقاتها بإيران، وإغلاق قاعدة عسكرية تركية، وإغلاق قناة الجزيرة، وقطع جميع علاقاتها وروابطها مع جماعة الإخوان وجماعات أخرى.

وجاءت هذه التصريحات متزامنة مع دخول المقاطعة الخليجية - العربية للدوحة شهرها الثاني، حيث ما زالت قطر تستنكر المطالب الموجهة إليها من قبل الإمارات والسعودية والبحرين ومصر التي منحتها مهلة 10 أيام لتنفيذ 13 مطلباً تتضمن وقف تمويل الدوحة للجماعات الإرهابية وإغلاق مكاتب الجزيرة وتقليل التمثيل الدبلوماسي مع إيران. وبعد تسريب الدوحة للمطالب، لم تستغرب الدول المقاطعة هذه التصرفات الطفولية من قطر، فهي تتوقع منها كل شيء.

وقد تعاملت قطر بأسلوب بارد مع مطالب الدول الأربع، حيث اعتبرت الخارجية القطرية اللائحة غير منطقية، والهدف منها الحد من سيادة قطر وسياستها في المنطقة، وأضافت الخارجية أن «الدوحة ستراجع مطالب الدول الأربع، احتراماً للكويت ومن أجل الأمن الإقليمي».