إنقاذ 8 آلاف مهاجر خلال يومين في المتوسط

روما (أ ف ب)

أعلن خفر السواحل الإيطالي إنقاذ أكثر من 8 آلاف مهاجر خلال 48 ساعة قبالة السواحل الليبية في البحر المتوسط. وقال متحدث باسم خفر السواحل، «أنقذنا الاثنين نحو 5 آلاف شخص كانوا يستقلون أربعة مراكب كبيرة ومركباً صغيراً، و18 قارباً مطاطياً». وأوضح أن عدداً كبيراً من سفن خفر السواحل والبحرية المشاركة إجراءات وكالة فرونتكس لمراقبة الحدود الأوروبية ومنظمات غير حكومية، شاركت في تلك العمليات.

وفي مدريد، أعلن الحرس المدني الإسباني أمس أن إحدى سفنه «أنقذت 133 شخصا كانوا على متن قارب برمائي، على بعد نحو 23 كلم من سواحل ليبيا». ومن بين الذين أنقذوا، 93 رجلاً، و17 قاصراً، وطفلان، و23 امرأة منهم 7 حوامل، كما أضاف المصدر نفسه. وأوضح الحرس المدني الإسباني أن الطاقم الإسباني كان يسعى إلى مساعدة قاربين برمائيين آخرين، وقد طلب منه تقديم المساعدة إلى 3 قوارب اخرى، مشيرا إلى أن السفينة كانت تنوي «نقل 1300 مهاجر، أي أقصى قدرتها».