مقتل جنرال أوكراني بانفجار سيارة مفخخة في كييف

كييف (وكالات)

أكدت وزارة الدفاع الأوكرانية في بيان مقتل مسؤول رفيع في الاستخبارات العسكرية في تفجير استهدف سيارته في العاصمة كييف صباح أمس. وأضاف البيان أن القتيل هو العقيد مكسيم شابوفالوف، المسؤول في الإدارة المركزية للاستخبارات بالوزارة.

وكان رئيس دائرة الاتصالات في الداخلية الأوكرانية قد أعلن في وقت سابق، أن التفجير أسفر عن مقتل عسكري في القوات المسلحة الأوكرانية، وإصابة رجل مسن وشابة بجروح طفيفة تصادف مرورهما بالقرب من السيارة المستهدفة لحظة الانفجار. وبحسب مصادر إعلامية أوكرانية، كان شابوفالوف يشغل منصب قائد القوات الخاصة في الاستخبارات العسكرية الأوكرانية.

ورجح العضو في مجلس الرادا «البرلمان» الأوكراني انطون غيراشينكو، ضلوع موسكو في تدبير التفجير، حيث قال: «إن القتيل كان مسؤولاً في إدارة الاستخبارات العسكرية، يتولى مهام التصدي للعدوان الروسي. بالتالي، قد يكون هذا العمل الإرهابي عملية انتقام كان منفذوها على اطلاع كامل بأن هذا الرجل مهم فيما يخص ضمان قدرات أوكرانيا الدفاعية وأمنها».