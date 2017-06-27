مقتل جنرال أوكراني بانفجار سيارة مفخخة في كييف

كييف (وكالات)
أكدت وزارة الدفاع الأوكرانية في بيان مقتل مسؤول رفيع في الاستخبارات العسكرية في تفجير استهدف سيارته في العاصمة كييف صباح أمس. وأضاف البيان أن القتيل هو العقيد مكسيم شابوفالوف، المسؤول في الإدارة المركزية للاستخبارات بالوزارة.
وكان رئيس دائرة الاتصالات في الداخلية الأوكرانية قد أعلن في وقت سابق، أن التفجير أسفر عن مقتل عسكري في القوات المسلحة الأوكرانية، وإصابة رجل مسن وشابة بجروح طفيفة تصادف مرورهما بالقرب من السيارة المستهدفة لحظة الانفجار. وبحسب مصادر إعلامية أوكرانية، كان شابوفالوف يشغل منصب قائد القوات الخاصة في الاستخبارات العسكرية الأوكرانية.
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