حمدان بن راشد رئيساً لمجلس إدارة «دراجون أويل»

دبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة «إينوك»، المملوكة من قبل حكومة دبي، عن مجلس الإدارة الجديد لشركة «دراجون أويل» المملوكة لها بالكامل، برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي ووزير المالية ورئيس مجلس إدارة مجموعة «إينوك».

وتم تكليف سيف حميد الفلاسي للقيام بمهام الرئيس التنفيذي لشركة «دراجون أويل» في الفترة الحالية، بالإضافة لمهام عمله كرئيس تنفيذي لمجموعة «إينوك».

وكانت «إينوك» استحوذت بالكامل على «دراجون أويل» في سبتمبر 2015، وواصلت خلال الأشهر الـ15 الماضية بذل العناية الواجبة لضم «دراجون أويل» ضمن محفظة أعمالها، وهي الآن مهيأة للمضي قدماً نحو مرحلة جديدة من النمو. وستواصل «إينوك» كل الإجراءات اللازمة لاستكمال عملية الدمج بين شركة «دراجون أويل» ومجموعة «إينوك».

وسيتولى مجلس الإدارة الجديد قيادة توجهات «دراجون أويل» في هذه المرحلة التي تتطلع خلالها إلى استكشاف المزيد من الفرص في مجال التنقيب والإنتاج، لتثري بها عقودها الحالية. وأصبح لدى «إينوك» اليوم إمكانات متكاملة تشمل كل مراحل سلسلة القيمة في قطاع الطاقة. ومن خلال استثمارها هذا في «دراجون أويل»، تقدم «إينوك» لإمارة دبي أصولاً جديدة لتعزيز قطاع التكرير والإنتاج لتساهم بدور فعال في تحقيق أهداف أمن الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة.