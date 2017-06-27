محكمة: هولندا مسؤولة جزئياً عن مذبحة «سريبرينتسا»



تاريخ النشر: الأربعاء 28 يونيو 2017 لاهاي (وكالات) قضت محكمة الاستئناف في لاهاي أمس، بأن الدولة الهولندية تتحمل جزءا من المسؤولية في مقتل نحو 350 مسلماً في مجزرة سريبرينتسا في العام 1995. وقالت القاضية غيبكه دوليك «حكمت المحكمة بأن الدولة الهولندية تصرفت بشكل مخالف للقانون وتحكم على الدولة بدفع تعويض جزئي لأسر الضحايا». وأضافت المحكمة أن «عناصر القوة الهولندية في القوات الدولية سهلوا الفصل بين الرجال والأولاد المسلمين مع أنهم كانوا يعلمون بمخاطر حقيقية بتعرضهم لمعاملة غير إنسانية من قبل صربيي البوسنة». وذكرت أن إرسال الجنود الهولنديين الرجال من المجمع الهولندي إلى جانب لاجئين آخرين يلتمسون المأوى هناك «حرمهم من فرصة النجاة». وكان الرجال من بين حوالي 8 آلاف رجل وامرأة مسلمين قتلتهم قوات صرب البوسنة في أسوأ مذبحة في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.