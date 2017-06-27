خريطة طريق روسية لحل قضية كوريا الشمالية

موسكو (وكالات)

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الروسية أنها أعدت خريطة طريق لحل قضية كوريا الشمالية، وأكد مصدر بالخارجية على لسان إيغور مورغلوف نائب وزير الخارجية الروسي أن خريطة الطريق التي أعدتها روسيا حول كوريا الشمالية تتضمن خطة لدفع الأطراف للحوار دون شروط مسبقة وملامسة جوانب القضية بالتدريج من السهل إلى الصعب بدءاً بالأشياء البديهية مع الابتعاد عن الاستفزازات سواء من هذا الطرف أو ذاك وإطلاق المفاوضات استناداً إلى المبادئ العامة للعلاقات المتبادلة مثل عدم الاعتداء وعدم استخدام القوة والتهديد بها.

ونقلت وكالة «نوفوستي» عن المسؤول الروسي أن موسكو نسقت في إعداد الخطة مع شركائها خاصة منهم الصين الذين يشعرون بالقلق بسبب ما يحدث في شبه الجزيرة الكورية، مبرزاً أن الصين اقترحت تجميداً ثنائياً للتجارب الصاروخية النووية الكورية الشمالية وللمناورات العسكرية الأميركية الكورية الجنوبية والتقدم بالتزامن في نزع الأسلحة النووية ووضع نظام سلام وأمن في المنطقة.

وأكد المسؤول الروسي أن بلاده توافق على مقترح الصين وترى بدورها ضرورة تقديم ضمانات أمن لكوريا الشمالية تسمح لها بالتخلي عن برنامجها الصاروخي النووي.