الولايات المتحدة والهند تؤكدان ضرورة مواجهة الإرهاب

واشنطن (وكالات)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة والهند تضررتا بسبب الأعمال الإرهابية، وهما عازمتان على تدمير المنظمات الإرهابية والأيديولوجية المتطرفة التي تقودها.

وأضاف الرئيس ترامب في تصريح للصحفيين في ظهور مشترك مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي في البيت الأبيض مساء أمس الأول، عقب لقائهما، أن القوات العسكرية في كلا البلدين تعمل باستمرار لتعزيز التعاون في ما بينها.

وذكر أن القوات العسكرية الهندية والأميركية سوف تشارك القوات اليابانية في الشهر المقبل في إجراء أضخم تدريبات عسكرية بحرية يشهدها المحيط الهندي.

وقدم الرئيس الأميركي الشكر إلى «شعب الهند على مساهماته في افغانستان ومشاركته الولايات المتحدة في فرض عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية».