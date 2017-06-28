غارات إسرائيلية على غزة ومواجهات في الضفة

عبد الرحيم حسين، علاء المشهراوي، وكالات (رام الله، غزة)

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات عدة على مناطق في غزة، في وقت أطلقت فيه المدفعية الإسرائيلية عدة قذائف على مناطق أخرى في القطاع، دون أن تسجل أي إصابات، وتوفي ثلاثة أطفال في غضون 24 ساعة جراء وقف سلطات الاحتلال للتحويلات العلاجية للخارج، فيما أصيب عدد من الفلسطينيين بينهم مسعف خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في غزة، أن طائرات الاحتلال أطلقت فجر أمس صواريخ عدة صوب أهداف شمال غرب مدينة غزة، وشرق منطقة وادي غزة جنوب المدينة، وفي حي النصر شمال شرق مدينة رفح جنوب القطاع، مخلفةً أضراراً كبيرةً في منازل الفلسطينيين، ومحدثةً أصوات انفجارات ضخمة. وزعم جيش الاحتلال أن الغارات جاءت إثر رصد إطلاق صاروخ صوب تجمع مستوطنات «شاعر هنيغيف» شرقي القطاع دون وقوع إصابات. وكانت المدفعية الإسرائيلية استهدفت بقذيفة أرضا زراعية في شرق وادي غزة، كما استهدفت بقذيفة أخرى أرضاً زراعية شرق دير البلح، دون أن تسجل أية إصابات. وتزامن القصف مع استهداف آليات المحتل المنتشرة على طول الخط الفاصل شرق القطاع نيران أسلحتها الرشاشة، منازل الفلسطينيين والأراضي الزراعية شرق القطاع، في وقت أطلقت فيه بحرية الاحتلال نيرانها صوب الصيادين ومراكبهم في أكثر من موقع في بحر القطاع، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي سياق متصل، حذّرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة من ارتفاع عدد الوفيات في صفوف المرضى، جراء وقف سلطات الاحتلال للتحويلات العلاجية للخارج، لافتة إلى وفاة 3 أطفال خلال الساعات الـ24 الماضية للسبب ذاته.

وخلال مؤتمر صحفي أمس، قال وكيل الوزارة يوسف أبو الريش: «نحذر من ارتفاع عدد الوفيات في صفوف المرضى، إثر منعهم من السفر لتلقي العلاج، سيّما وأن الأدوية لدى الوزارة قد نفدت». وأشار إلى أن «عدد المرضى المتوفين وصل خلال الأشهر القليلة الماضية إلى 11». وذكر أبو الريش أن «ثلاثة أطفال توفوا خلال الـ24 ساعة الماضية نتيجة منعهم من السفر إلى الخارج لتلقي العلاج».