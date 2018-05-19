الشارقة ودبي تحتفيان باليوم العالمي للمتاحف

الشارقة، دبي (وام)

تنظم هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، معرضاً متنقلاً بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف الذي يصادف 18 مايو من كل عام، ويقام هذا العام تحت شعار «التواصل الفعال للمتاحف.. منهج جديد، جمهور جديد»، لإبراز ما تحتويه المتاحف المنتشرة في إمارة الشارقة من معلومات ومقتنيات، إلى الجمهور، وإبراز الدور الذي تلعبه في رفع مستوى وعي المجتمعات وتعزيز ثقافة السلام فيما بينها.

وذكرت هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، أن الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف يعد فرصة للباحثين والمهتمين كافة وزوار المتاحف للتعرف إلى أهميتها ومكانتها في المجتمعات، والدور الحيوي الذي تلعبه في ترسيخ الثقافة والمعرفة.

إلى ذلك، أطلق متحف الاتحاد، الجهة التابعة لهيئة دبي للثقافة والفنون، «باقة المعلم» احتفاء باليوم العالمي للمتاحف الذي يصادف في 18 مايو من كل عام.

وقال عبدالرحمن بن محمد العويس، رئيس هيئة دبي للثقافة والفنون، إن «باقة المعلم» ستسهم في مساعدة مدرسينا على إبراز تفاني والتزام الآباء المؤسسين أمام طلابهم، وتسليط الضوء على الروح الوطنية التي حملوها ليكونوا نماذج تحتذي بها أجيالنا.