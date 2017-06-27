الأسد يزور قاعدة حميميم الجوية الروسية في اللاذقية

دمشق (وكالات)

قالت الصفحة الرسمية للرئاسة السورية على تلجرام، إن رئيس النظام بشار الأسد زار قاعدة حميميم الجوية الروسية في غرب سوريا أمس، في أول زيارة يقوم بها للقاعدة التي تنطلق منها الطائرات الروسية التي تدعم قوات الأسد. وأظهرت صور نشرت على حسابات موالية للحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي الأسد يجلس في قمرة قيادة طائرة حربية روسية في القاعدة التي تقع قرب اللاذقية.

وخلال الزيارة بحث رئيس الأركان الروسي الجنرال فاليري غيراسيموف مع الأسد التعاون العسكري وتطورات الأوضاع الميدانية. وجال رئيس النظام بعد المباحثات على طائرات سلاح الجو الروسي الموجودة في القاعدة، وتفقد عدداً من حاملات الجنود والطائرات الروسية.