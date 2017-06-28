القوات العراقية تسيطر على حي «المشاهدة»

سرمد الطويل، وكالات (بغداد)

واصلت القوات العراقية تقدمها في أحياء الموصل القديمة، وسيطرت على حي المشاهدة، بينما اقتربت إلى مسافة 600 متر من الضفة الغربية لنهر دجلة بالمدينة القديمة، فيما تنتظر منطقتي السرجخانة والميدان المعركة الأخيرة، حيث ترابط القوات العراقية على بعد أمتار قليلة في انتظار أوامر الاقتحام، فيما أكد رئيس الوزراء العراقي أن الانتصار على التنظيم الإرهابي في الموصل أصبح «قريباً جداً»

وأعلنت قيادة عمليات «قادمون يا نينوى» أمس، عن السيطرة على حي المشاهدة في المدينة القديمة بالساحل الأيمن لمدينة الموصل. وقال قائد عمليات «قادمون يانينوى» الفريق قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله في بيان إن «قطعات فرقة المشاة السادسة عشر تمكنت من تحرير حي المشاهدة في المدينة القديمة بالساحل الأيمن من الموصل»، وأضاف يارالله أن «هذه القطعات رفعت العلم العراقي فوق مباني الحي».

وأبلغ اللواء عبد الوهاب الساعدي من قوات مكافحة الإرهاب، أن العملية مستمرة لتحرير باقي أجزاء المدينة القديمة من سيطرة «داعش»، بينما قال الفريق رائد شاكر جودت قائد الشرطة الاتحادية للتلفزيون الحكومي العراقي، إن القوات العراقية أمامها نحو 600 متر فقط للوصول إلى شارع الكورنيش المحاذي للضفة الغربية لنهر دجلة.

وأضاف جودت أن قواته ستصل إلى شارع الكورنيش في غضون أيام قليلة وستحسم المعركة، وأضاف أن الشرطة الاتحادية طردت المسلحين من جامع الزيواني في جنوب غرب المدينة القديمة.