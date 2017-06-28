واشنطن: الأسد سيدفع ثمناً باهظاً إذا استخدم الكيماوي

واشنطن (وكالات)

حذرت واشنطن رئيس النظام السوري بشار الأسد من «دفع ثمن باهظ» هو وجيشه في حال استخدم الأسلحة الكيماوية وذلك بعد رصدها استعدادات من النظام فيما يبدو لهجوم محتمل بأسلحة كيماوية في مطار الشعيرات، فيما دانت روسيا التهديدات الأميركية معتبرةً إياها غير مقبولة.

وقال جيف ديفيز المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية «البنتاجون» أمس، إن المخابرات الأميركية رصدت نشاطاً متزايداً في مطار الشعيرات السوري على مدى عدة أيام «ما يؤشر إلى استعدادات لاستخدام محتمل للأسلحة الكيماوية»، موضحاً «انطوى ذلك على طائرات معينة في حظيرة طائرات محددة نعرف أنها مرتبطة باستخدام أسلحة كيماوية»، وأضاف ديفيز أن واشنطن رصدت الأنشطة المقلقة قبل يوم أو يومين، ولم يوضح كيف جمعت الولايات المتحدة هذه المعلومات. ومطار الشعيرات هو نفسه الذي هاجمته واشنطن في أبريل الماضي. وكانت الولايات المتحدة قد وجّهت مساء أمس الأول تحذيراً إلى النظام السوري من مغبة القيام بهجوم كيماوي جديد.

وحذر المتحدث باسم البيت الأبيض سبايسر قائلاً: «إذا شن الأسد هجوماً آخر بالأسلحة الكيماوية فسوف يدفع هو وجيشه ثمناً باهظاً». وأكد أن جميع الوكالات المعنية، ومنها وزارة الدفاع والخارجية والـ«سي آي أيه» مشاركة في عملية التحذير الأميركي لسوريا. أما سفيرة أميركا في الأمم المتحدة فأوضحت أن إدارة دونالد ترامب ترى نشاطاً في سوريا مماثلاً للاستعدادات للهجوم الكيماوي على خان شيخون في 4 أبريل الماضي. وأوضحت السفيرة، نيكي هيلي، أن الهدف من تحذير واشنطن للنظام السوري «هو إرسال رسالة للأسد، وكذلك لروسيا وإيران ضد استخدام سوريا المحتمل لأسلحة كيماوية».

من جانبه، أعلن وزير الدفاع البريطاني، مايكل فالون، أن بلاده ستدعم الولايات المتحدة بشن ضربات جوية في حال قرر النظام السوري استخدام السلاح الكيماوي. وأكدت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون اتفق خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على العمل على رد مشترك في حالة وقوع هجوم كيماوي في سوريا.