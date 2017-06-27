وفد نيابي أميركي يزور مصر الشهر المقبل



تاريخ النشر: الأربعاء 28 يونيو 2017 القاهرة (وكالات) كشف مسؤول في «الخارجية» المصرية عن زيارة مرتقبة لوفد من الكونجرس الأميركي في الأسبوع الثاني من يوليو المقبل، حيث يلتقي عددا من المسؤولين المصريين، أبرزهم الرئيس عبد الفتاح السيسي وآخرين. وقال المسؤول، إن وفد الكونجرس سوف يبحث مع المسؤولين المصريين آخر مجالات التعاون المشترك والعمل على تعزيز ملفات مكافحة الإرهاب والدعم الأميركي في هذا المجال، فضلاً عن بحث برامج المساعدات والإطلاع على آخر التطورات السياسية. وأشار المسؤول إلى أن زيارة وفد الكونجرس لمصر تأتي ضمن الزيارات الاعتيادية التي يقوم بها الأعضاء الأميركيون من وقت لآخر، وتأتي أيضاً بعد الزيارة التي قام بها وفد مجلس النواب المصري إلى واشنطن مؤخراً. واعتمد الكونجرس مؤخراً قراراً بتخفيض ميزانية الوكالة الأميركية للتنمية في العديد من البلدان، ومن بينها مصر.