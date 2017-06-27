انفجار غامض في سفينة قبالة ساحل الصومال



تاريخ النشر: الأربعاء 28 يونيو 2017 بوصاصو (الصومال) (رويترز) قال مسؤول لرويترز إن سكانا في بلاد بنط بالصومال سمعوا دوي انفجار هائل من سفينة قبالة ساحل المنطقة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول الاثنين، وشاهدوا ألسنة اللهب تتصاعد من السفينة التي قد تكون أجنبية. وقال علي شاير رئيس بلدية ألولا وهي ملاذ للقراصنة لرويترز أمس:«سمعنا انفجارا ضخما وتصاعدت ألسنة اللهب من السفينة. أعتقد أن السفينة أجنبية». ولم يتضح على الفور ما إذا كان الانفجار ناجما عن حادث على ظهر السفينة أم نتيجة هجوم قراصنة. ولم يتضح أيضا ما إذا كانت السفينة غرقت بعد الانفجار. وقال عبدي جامع أحد سكان قرية مورانيو القريبة من ألولا لرويترز إن السفينة ظلت في المنطقة ليومين قبل وقوع الانفجار وإنه رأى طائرة هليكوبتر تهبط وتقلع من على سطحها قبل بعض الوقت من وقوع الانفجار.