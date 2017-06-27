السودان يأمل ألا يؤثر حظر السفر الأميركي على رفع العقوبات

الخرطوم (رويترز)

قال مسؤول بوزارة الخارجية السودانية أمس، إن السودان يأمل ألا تؤثر عودة العمل بحظر سفر فرضه الرئيس الأميركي دونالد ترامب على السودانيين ومواطني خمس دول أخرى تقطنها أغلبية مسلمة على الرفع المزمع للعقوبات الاقتصادية الأميركية الشهر المقبل. وأعادت المحكمة العليا الأميركية أمس الأول الاثنين العمل بجزء من حظر سفر مؤقت على مواطني إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن الذين لا تربطهم صلة قوية بالولايات المتحدة ولكن يريدون دخولها.

وقال السفير عبد الغنى النعيم وكيل وزارة الخارجية السودانية لـ«رويترز»: «نرجو ألا يكون لقرار الحظر هذا أي تأثير على قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية المتوقع في الشهر المقبل، خاصة أن السودان أكمل كل المطلوب منه في بنود خريطة الطريق - خمس بنود - بصورة كاملة ونحن نتهيأ لمستقبل أفضل للعلاقات بين البلدين». وتشمل بنود خريطة الطريق التعاون مع واشنطن في مكافحة الإرهاب، ووقف التدخل في الشؤون الداخلية لجنوب السودان والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بأمان لمناطق الصراع.

وقال النعيم: «نحن بدءاً مع حق الولايات المتحدة الأميركية في الحفاظ على أمنها القومي، ولكن نؤكد أن المواطنين السودانيين لا يشكلون أبداً أي خطورة على الأمن الأميركي، ولم تسجل أي حالة لتورط سودانيين في أي تعدى على الأمن القومي الأميركي. وأضاف: «السودان يتعاون مع أميركا في مكافحة الإرهاب، وهو تعاون قائم على المبادئ السودانية والمصالح الأميركية».