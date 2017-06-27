الجيش الليبي يحبط محاولة هروب إرهابيين عن طريق البحر في بنغازي

بنغازي (وكالات)

أفاد مصدر عسكري بأنَّ قوات الجيش أحبطت محاولة هروب لعناصر قال إنها تتبع «الجماعات الإرهابية» عن طريق البحر بمدينة بنغازي صباح أمس. وقال المصدر لـ«بوابة الوسط» إنَّ ‏القوات البحرية نجحت في صد عملية الهروب من الصابري بواسطة مركب مطاطي، وعدد 2 «جيت سكي» موتو بحر. وبسؤال مراسل «بوابة الوسط» لأحد ضباط غرفة عمليات البحر، الملازم أحمد القماطي، عن هوية العناصر وأعدادهم، وتبعيتهم بالتحديد، تحفظ عن ذكر مزيد من المعلومات.

ولقي ثلاثة جنود بقوات الجيش الليبي مصرعهم جراء انفجار لغم أرضي، زرعته الجماعات الإرهابية قرب شارع الشريف بمنطقة «البلاد» ببنغازي. وأكد مصدر عسكرى ليبي، في تصريح لبوابة «أفريقيا» الإخبارية، مقتل ثلاثة جنود بالجيش، لافتاً إلى أن ما يعرف بـ«شارع الشريف» وجزءاً بسيطاً من محيطه، هو ما تبقى للقوات المسلحة الليبية لتعلن كامل سيطرتها على كامل منطقة البلاد والذي سيتم في القريب العاجل على حد قوله. وفي السياق ذاته، أوضح المصدر العسكري، أن ‏ما تبقى من حي الصابري، ولم تتم السيطرة عليها هي المنطقة الممتددة من معهد الكهرباء في «الزريرعية» شرقاً إلى سوق الذهب غرباً، ليعلن من بعدها تحرير مدينة بنغازي بشكل كامل من سيطرة الجماعات الإرهابية عليها.

وأعلن مسؤول مكتب الإعلام برئاسة أركان القوات البحرية التابعة للقيادة العامة، علي ثابت، تفكيك 100 لغم أرضي بمحور وسط البلاد في مدينة بنغازي شرق البلاد خلال ثلاثة أيام. وقال ثابت لـ«بوابة الوسط»، أمس، إن صنف الهندسة العسكرية التابع للإسناد البحري «تمكَّن من تفكيك 100 لغم أرضي والعبوات الناسفة (الحقائب) التي زرعتها التنظيمات الإرهابية لعرقلة تقدم قوات الجيش الليبي بالمواقع التي تمت السيطرة عليها أخيرًا بمحور وسط البلاد».

وأوضح أن الحرب التي يخوضها الجيش «صعبة جداً بسبب كثرة الألغام الأرضية والعبوات الناسفة والألغام التي زرعتها التنظيمات الإرهابية، داخل منطقتي الصابري ووسط البلاد (سوق الحوت) منذ أواخر 2014». وأشار ثابت إلى أن الجيش فقد قادة ميدانيين وجنوداً قضوا جراء الألغام الأرضية والعبوات الناسفة، «وليس في المواجهات المباشرة مع التنظيمات الإرهابية».