الغيص بطل العالم في الأثقال

رأس الخيمة (الاتحاد)​

توج فيصل الغيص من شرطة رأس الخيمة، بالمركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة العالم لرفع الأثقال «البنج بريس» التي أقيمت في فلندا مؤخراً إثر منافسات قوية بين المشاركين.​

وحظي الغيص باستقبال حاشد من وفد شرطة رأس الخيمة في مطار دبي، بحضور المقدم قضيب عبد الله الزعابي، نائب مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة، والرائد أحمد جابر العوضي، مدير فرع النشاط الرياضي بشرطة رأس الخيمة، حيث نقل له الزعابي تهاني وتبريكات اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، على الإنجاز الكبير، مشيداً بما حققه للدولة، وأثنى على مثابرته وجهوده للفوز باللقب والميدالية العالمية.​