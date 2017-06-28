الجيش المصري يدمر 12 سيارة محملة بالأسلحة قرب حدود ليبيا

القاهرة (وكالات)

أعلن الجيش المصري أمس تدمير 12 سيارة محملة بالأسلحة والذخائر والمواد المهربة قرب الحدود الغربية مع ليبيا. وذكر المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، العقيد تامر الرفاعي، أن القوات الجوية نجحت في إحباط محاولة لاختراق الحدود الغربية.

وقال المتحدث في بيان، إن «معلومات استخباراتية أكدت وجود تحركات غير طبيعية، قرب الحدود مع ليبيا، أسفرت عن رصد وتتبع هذه السيارات المحملة بالأسلحة والذخائر وتدميرها بالكامل».

وأوضح المتحدث العسكري أنه: «استمرارا لجهود تأمين حدود الدولة على الاتجاهات الاستراتيجية كافة، وبناءً على معلومات استخبارية مؤكدة تفيد بتجمع عدد كبير من السيارات استعداداً للتسلل إلى داخل الحدود المصرية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، وبأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة أقلعت تشكيلات من القوات الجوية لاستطلاع المنطقة الحدودية، واكتشاف وتتبع الأهداف المعادية وتأكيد إحداثياتها والتعامل معها فور اختراق خط الحدود الدولية».

وأكد المتحدث العسكري، أن العملية استمرت على مدار الساعات الماضية، وأسفرت عن رصد واستهداف 12 سيارة دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المهربة وتدميرها بشكل كامل. وأضاف المتحدث العسكري، أن القوات الجوية وعناصر حرس الحدود مستمران، في استطلاع وتمشيط المنطقة الحدودية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.