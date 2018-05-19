احتجاجات ليلية لجماهير قفصة بسبب التحكيم



تاريخ النشر: الأحد 20 مايو 2018 تونس (د ب أ) تجمع أكثر من ألف مشجع أمام مقر ولاية قفصة جنوب تونس، ليلة أمس الأول، للاحتجاج ضد ما اعتبروه «مظالم تحكيمية» نحو فريقهم قوافل قفصة. ويأتي الاحتجاج غداة انتهاء مباراة اتحاد بن قردان وقوافل قفصة قبل وقتها الأصلي، بسبب انسحاب الأخير احتجاجاً على أداء حكم المباراة. وأطلقت الجماهير التي خرجت في مسيرة احتجاج وتجمعت أمام مقر الولاية، شعارات مناوئة لاتحاد الكرة ورئيسه وديع الجريء، لاتهامه بالتحيز لفريق بن قردان. ورددت الجماهير شعار «ارحل» في إشارة إلى رئيس الاتحاد. وكان فريق اتحاد بن قردان، الـ 12 بالدوري الممتاز، يخوض لقاء فاصلاً لضمان البقاء أمام قوافل قفصة «ثالث» دوري الدرجة الثانية، ويلعب للصعود إلى الدوري الممتاز.