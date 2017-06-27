مسؤول بالمسجد الحرام: موروثات الإخوان تصب في مصلحة الجماعات الإرهابية

مكة المكرمة (وكالات)

قال عبدالعزيز الموسى، عضو الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام في مكة المكرمة سابقاً، إن موروثات جماعة الإخوان التي كتبها حسن البنا وسيد قطب تصب في مصلحة الأيديولوجيات والجماعات الإرهابية، مثل تنظيم «داعش».

وقال «الموسى» لقناة «العربية»: حسن البنا يقول في مذكراته: «من لم ينضم لجماعة الإخوان المسلمين، فلا حظ له من الإسلام»، وهذا تكفير صريح، كما يقرر سيد قطب في مؤلفات عدة أن «المجتمع الذي نعيش فيه اليوم مجتمع كافر ولو صلى وصام وطاف حول الكعبة»، ومن هنا انطلق الإرهابيون والمجرمون لاستهداف الناس في المساجد.

وأضاف الموسى: لو عدنا إلى التاريخ الماضي، فلن نجد أحداً قد استهدف المسجد الحرام سوى اثنين هما أبرهة الأشرم والقرامطة الذين سرقوا الحجر الأسود، وفي زماننا هذا استهدفه جهيمان قبل 38 سنة، وإيران في الحج عام 1407 و1409 والحوثيون بصاروخ تجاه مكة العام الماضي. وتابع: استهدف الدواعش الذين خرجوا من رحم جماعة الإخوان المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة في رمضان الماضي والمسجد الحرام بمكة هذا العام.

وتابع: الأعمال الإرهابية المتمثلة في محاولات استهداف الحرمين الشريفين تدل دلالة عظيمة على براءة المملكة العربية السعودية وحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده من الإرهاب من الدعم والرعاية والتمويل بكل الصور والأحوال. وقال الموسى: لو كانت المملكة تدعم لما كانت أول المستهدفين، ولو كانت المملكة ترعى لما عانت هذا الإرهاب الكافر الذي لا يقره دين ولا مجتمع ولا طائفة ولا عرق، وهو يستهدف كل الأديان والطوائف والمجتمعات والأعراف.