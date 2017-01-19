الدولار يتعافى من أدنى مستوى خلال 5 أشهر

لندن (رويترز)

صعد الدولار مقابل معظم العملات الرئيسة أمس متعافيا من أدنى مستوى في خمسة أشهر بعد تعهد رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جانيت يلين بزيادات «قليلة» في أسعار الفائدة الأميركية خلال العام الجاري.

وزاد الدولار بما يصل إلى واحد بالمئة أمس الأول بعد كلمة يلين التي أعادت المستثمرين للنقاش بشأن النمو القوي وزيادة التضخم وهي الأمور التي دفعت العملة الأميركية للصعود بعد فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة في نوفمبر.

وصعد مؤشر الدولار 0.1% في التداولات الأوروبية المبكرة. وتماسك الدولار مقابل الين الياباني عند 114.60 ين لكنه فقد 0.3% مقابل اليورو ليجري تداوله مقابل 1.0665 دولار.

وانخفض الإسترليني بشدة بعد كلمة يلين ليجري تداوله أعلى من 1.23 دولار بعدما قفز ثلاثة بالمئة يوم الثلاثاء إلى أكثر من 1.24 دولار بعد تصريحات رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بشأن انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.