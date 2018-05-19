بايرن يعرض 60 مليون يورو لضم «موهبة البوندسليجا»

برلين (د ب أ)

ذكر تقرير إخباري، أن بايرن ميونيخ، بطل الدوري الألماني «بوندسليجا»، جهز عرضاً قيمته 60 مليون يورو من أجل ضم الجامايكي ليون بيلي، نجم فريق باير ليفركوزن.

وأضافت شبكة «إي.إس.بي.إن» أن مصادر مقربة من عملية المفاوضات، كشفت لها أن ليفركوزن متمسك بالحصول على مبلغ يقترب من 100 مليون يورو، وربما يفضل بيع اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً إلى ريال مدريد الإسباني الذي أبدى أيضاً رغبة في التعاقد مع اللاعب.

وكان ريال مدريد الذي يتأهب لمواجهة ليفربول في نهائي دوري الأبطال، طالب وكيل اللاعبين البرتغالي جوسيه مينديز، ببحث إمكانية التعاقد مع اللاعب.

وانضم بيلي إلى ليفركوزن قادماً من جينك البلجيكي مقابل 5. 13 مليون يورو في يناير 2017، وأثبت نفسه ضمن صفوف الفريق، حتى بات من أبرز المواهب الصاعدة بالبوندسليجا في أول موسم كامل له بالمسابقة.