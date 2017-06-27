وصول سفينة إماراتية محملة بحافلات لدعم المدارس والأندية الرياضية

المكلا (وام)

وصلت إلى ميناء المكلا، أمس، سفينة شحن إماراتية تحمل على متنها 15 حافلة لدعم المدارس والأندية في محافظة حضرموت وشبوة ومأرب، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدعم المدارس والأندية والنقل العام في عدد من المحافظات اليمنية بـ«99» حافلة.

وقال أحمد النيادي، نائب فريق «الهلال الأحمر» الإماراتية في حضرموت، أن وصول هذه الحافلات يأتي في إطار دعم دولة الإمارات المتواصل لإعادة الحياة إلى طبيعتها في المحافظات اليمنية المحررة، وضمن الجهود التي تبذلها لتخفيف من معاناة اليمنيين.

وأضاف أن دولة الإمارات مستمرة في تقديم الدعم للشعب اليمني، وأن الهلال الإماراتي سيواصل تنفيذه للمزيد من المشاريع المتنوعة التي تشمل البنى التحتية وتطوير التعليم والإغاثة الإنسانية، مؤكداً أن لدى «الهلال الأحمر» الإماراتية مشاريع أخرى سيتم تنفيذها ليستفيد منها أبناء المحافظة. وقال إن دولة الإمارات تحرص منذ نشوب الأزمة اليمنية وبدء عملية إعادة الأمل على تقديم الدعم الإغاثي والإنساني للشعب اليمني للتخفيف من معاناتهم، وذلك من خلال إعادة تأهيل للبنية التحتية ودعم القطاعات الصحية والتعليمية وغيرها.

وسيتم توزيع الحافلات الـ99 على النحو التالي، محافظة عدن 36 حافلة للمدارس وأبين 10 حافلات للمدارس والمخا 4 حافلات للمدارس ولحج 10 حافلات للمدارس والضالع 10 حافلات للمدارس وحضرموت 7 حافلات للمدارس و3 للأندية وشبوة 4 حافلات للمدارس ومأرب 4 حافلات للنقل العام وسقطرى 10 حافلات للنقل العام.