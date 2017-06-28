بدعم من القوات الإماراتية.. «الشرعية» تحرر جبل «مرثد»

عقيل الحلالي، وام (صنعاء - مأرب)
واصلت قوات الشرعية في اليمن تحقيق انتصاراتها على جبهة «صرواح» في محافظة مأرب بدعم من القوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن قوات التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن الشقيق.
وصرح مصدر في القوات المسلحة الإماراتية، أن قوات الشرعية مدعومة بالقوات الإماراتية نجحت في السيطرة على «جبل مرثد» في جبهة المخدرة بشكل كامل، بعد معارك ضارية كبدت فيها القوات التابعة لميليشيات الحوثي وصالح خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.
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وقالت مصادر عسكرية ومحلية في مأرب لـ«الاتحاد»، إن العشرات من عناصر الميليشيات الانقلابية، بينهم قياديون حوثيون، لقوا مصرعهم خلال عملية تحرير جبل مرثد، مشيرة أيضاً إلى أسر العديد من مس. وقال الجيش اليمني مساء الثلاثاء في بيان، إن قوات الشرعية بتحرير جبل مرثد تكون قد سيطرت نارياً على الطريق بين صرواح وصنعاء، وقطعت خطوط الإمداد على الانقلابيين في جبل هيلان القريب من صرواح.
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وتواصلت أمس الثلاثاء، المعارك بين قوات الشرعية وميليشيات الانقلاب في مناطق التبة الحمراء والقتب وبران ويام في نهم، حيث أغار الطيران العربي على أهداف للميليشيات في جبل القرن ومنطقة محلي جنوب غرب البلدة، وقال متحدث باسم الجيش اليمني، إن غارة جوية للتحالف دمرت مساء الثلاثاء مركبة عسكرية كانت تقل مسلحين حوثيين في منطقة ملحان غرب بلدة المصلوب جنوب غرب الجوفونفذت مقاتلات التحالف الثلاثاء 11 غارة على أهداف للميليشيات في مناطق حدودية متفرقة في صعدة، وقصفت مواقع لهم على الشريط الحدودي مع السعودية.
وعلى صعيد متصل، واصل الطيران العربي شن غاراته على مواقع لميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في مدينتي حرض وميدي الحدوديتين مع السعودية في محافظة حجة. وذكر بيان صادر عن الجيش اليمني أن الغارات الجوية استهدفت مواقع للميليشيات في منطقة بحيص ومزارع الخضراء بمدينة ميدي الساحلية، وأصابت أهدافاً عسكرية في مدينة حرض، وأكد البيان مصرع وجرح العشرات من عناصر الميليشيات وتدمير العديد من آلياتهم العسكرية جراء القصف المدفعي للجيش والغارات الجوية للتحالف في جبهتي حرض وميدي.