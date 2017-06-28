بدعم من القوات الإماراتية.. «الشرعية» تحرر جبل «مرثد»

عقيل الحلالي، وام (صنعاء - مأرب)

واصلت قوات الشرعية في اليمن تحقيق انتصاراتها على جبهة «صرواح» في محافظة مأرب بدعم من القوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن قوات التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن الشقيق.

وصرح مصدر في القوات المسلحة الإماراتية، أن قوات الشرعية مدعومة بالقوات الإماراتية نجحت في السيطرة على «جبل مرثد» في جبهة المخدرة بشكل كامل، بعد معارك ضارية كبدت فيها القوات التابعة لميليشيات الحوثي وصالح خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وأوضح المصدر، أن قوات الشرعية استهدفت مركبة في جبل الدرعي في جبهة المخدرة كان على متنها بعض القيادات الحوثية، و8 إلى 10 عناصر من الحوثيين. يذكر أن السيطرة على جبهة صرواح لها أهمية عسكرية استراتيجية كونها تقطع العديد من خطوط الإمداد لقوات الميليشيات في مأرب إلى جانب تزيد الضغط على الحوثيين في صنعاء الأمر الذي سيسهل من عملية السيطرة على العاصمة.

وقالت مصادر عسكرية ومحلية في مأرب لـ«الاتحاد»، إن العشرات من عناصر الميليشيات الانقلابية، بينهم قياديون حوثيون، لقوا مصرعهم خلال عملية تحرير جبل مرثد، مشيرة أيضاً إلى أسر العديد من مس. وقال الجيش اليمني مساء الثلاثاء في بيان، إن قوات الشرعية بتحرير جبل مرثد تكون قد سيطرت نارياً على الطريق بين صرواح وصنعاء، وقطعت خطوط الإمداد على الانقلابيين في جبل هيلان القريب من صرواح.

وقال مصدر قبلي في مأرب، إن زعيماً قبلياً من أبناء بلدة خولان، موالياً للحوثيين، قتل مع عدد من أتباعه في المعارك أمس في صرواح حيث استهدفت 14 غارة جوية مواقع وتعزيزات للميليشيات الانقلابية في غضون 24 ساعة ماضية. وأفادت وسائل إعلام محلية نقلاً عن مصادر عسكرية بمصرع 20 متمرداً وتدمير آليات عسكرية في الغارات الجوية للتحالف العربي دمرت تعزيزات للميليشيات كانت في طريقها إلى صرواح قادمة من صنعاء. وتحرير صرواح سيكون نصراً كبيراً لقوات الشرعية يعزز تقدمها نحو صنعاء من المحور الشرقي الجنوبي، إلى جانب تقدمها عبر نهم التي تبعد فقط 40 كيلومتراً عن شمال شرق صنعاء.

وتواصلت أمس الثلاثاء، المعارك بين قوات الشرعية وميليشيات الانقلاب في مناطق التبة الحمراء والقتب وبران ويام في نهم، حيث أغار الطيران العربي على أهداف للميليشيات في جبل القرن ومنطقة محلي جنوب غرب البلدة، وقال متحدث باسم الجيش اليمني، إن غارة جوية للتحالف دمرت مساء الثلاثاء مركبة عسكرية كانت تقل مسلحين حوثيين في منطقة ملحان غرب بلدة المصلوب جنوب غرب الجوفونفذت مقاتلات التحالف الثلاثاء 11 غارة على أهداف للميليشيات في مناطق حدودية متفرقة في صعدة، وقصفت مواقع لهم على الشريط الحدودي مع السعودية.

وعلى صعيد متصل، واصل الطيران العربي شن غاراته على مواقع لميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في مدينتي حرض وميدي الحدوديتين مع السعودية في محافظة حجة. وذكر بيان صادر عن الجيش اليمني أن الغارات الجوية استهدفت مواقع للميليشيات في منطقة بحيص ومزارع الخضراء بمدينة ميدي الساحلية، وأصابت أهدافاً عسكرية في مدينة حرض، وأكد البيان مصرع وجرح العشرات من عناصر الميليشيات وتدمير العديد من آلياتهم العسكرية جراء القصف المدفعي للجيش والغارات الجوية للتحالف في جبهتي حرض وميدي.