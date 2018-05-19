أبو الصفارد: يجب عقد صفقات قوية

رأس الخيمة (الاتحاد)​

أكد محمد أبو الصفارد، لاعب نادي الإمارات السابق، أهمية تجاوز الظروف التي وضعت «الصقور» في المركز قبل الأخير لدوري الخليج العربي الموسم الماضي، وقادته إلى خوض الملحق أمام الحمرية، وذلك بالإعداد الجيد وخوض المباريات الودية القوية في المعسكر الخارجي، وفي المرحلة الأخيرة التي تسبق دخول أجواء الموسم الجديد، وقال إن التعاقدات الجيدة مهمة لمساعدة الفريق على تجاوز الاحتمالات الصعبة في الموسم الجديد، خصوصاً أن تجربة الماضي يجب أن تكون دافعاً قوياً لمزيد من العمل على الخيارات المناسبة على مستوى اللاعبين المواطنين والأجانب.​

وأضاف: مسؤولو النادي أمام فرصة لترتيب أوضاع الفريق قبل الانتقال إلى أجواء الموسم الجديد، وهناك مراكز مهمة على مستوى الدفاع بحاجة إلى تدخل بالتعاقد مع العناصر التي يمكن أن تصنع الفارق وتوفر الخيارات المطلوبة للجهاز الفني .​

وقال أبو الصفارد إن المرحلة الأولى من الدوري مهمة للغاية في مساعدة «الصقور» على تصحيح مساره، وذلك بالعمل على تجميع النقاط لتجنب الدخول في المرحلة الصعبة في المراكز الأخيرة على غرار الموسم الماضي، ودعا إلى تغيير استراتيجية الفريق من مجرد البقاء في المحترفين إلى المنافسة على المناطق الدافئة في الدوري، على نحو يؤدي إلى جذب الجماهير لمتابعة المباريات، والعمل في الوقت نفسه على تفعيل مبدأ الحساب والعقاب للاعبين، واختيار المدرب المناسب للمرحلة المقبلة. ​