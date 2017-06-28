اللنجاوي بطل جائزة البرتغال للدراجات المائية

دبي (الاتحاد)

توج علي محمد يوسف اللنجاوي، بلقب جائزة البرتغال الكبرى للدراجات المائية التي أقيمت من 23 إلى 25 يونيو الجاري في البرتغال، وحصل على المركز الأول، ليصعد إلى قمة بطولة أوروبا للمحترفين.

وأهدى اللنجاوي، الإنجاز إلى شعب الإمارات، وقال: إنه عيديتي المتواضعة لكل أبناء بلدي ولأبنائي وأهلي لأنني لم أعيد معهم، وأعرب اللنجاوي عن سعادته لنجاحه في رفع علم الإمارات خفاقا في هذا المحفل الدولي الكبير، وتمنى أن يوفق في تحقيق المزيد من الإنجازات للإمارات وتعزيز سمعتها في المحافل الرياضية العالمية، ليرد جزءا من جميل الدولة عليه. ومن جانبه، هنأ حريز المر بن حريز، رئيس مجلس إدارة اتحاد الرياضات البحرية علي اللنجاوي على هذا الإنجاز الدولي الكبير، الذي يشرف كل أبناء الإمارات، ويدفعهم للسير على نهجه وأداء دورهم في تعزيز سمعة الدولة.

وقال، اللنجاوي متسابق موهوب وصاحب إرادة وعزيمة، ويؤكد في كل مشاركة ثقتنا فيه وفي قدراته، والذهاب أبعد من ذلك وإضافة الكثير من الإنجازات العالمية للرياضة البحرية في الإمارات.