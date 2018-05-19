حواء فاكتوري يفوز على شرطة عجمان في بطولة حميد بن عمار

تاتاعجمان (الاتحاد)

تواصلت فعاليات بطولة الشيخ حميد بن عمار النعيمي في نسختها الخامسة، لفئتي الكبار والصغار، وسط حضور كثيف وتفاعل من المشجعين الذين حرصوا على الحضور في المدرجات بملاعب كواترو منذ وقت مبكّر لدعم فرقهم والمشاركة في الفعاليات المصاحبة للبطولة، وشهد اليوم الثاني للبطولة 4 مباريات من 3 مباريات قوية ضمن المجموعة الثانية، أظهر فيها اللاعبون حماساً وإصراراً على الفوز، وجمعت أول مباراة فريقي حواء فاكتوري والقيادة العامة لشرطة عجمان كسبها حواء 4-1، تلتها مباراة شائقة فاز فيها فريق قروب 65 على الغزالي 2-1، وفي مباراة شهدت الكثير من الأحداث المثيرة، تعادل فريقا المرزوقي والشاهين 1-1، وفي ختام مباريات اليوم الثاني جاء التنافس قوياً بين البركان والجسور الرياضية في المجموعة الثالثة وانتهت المواجهة بالتعادل 1-1.

ولم يقل التنافس في منافسات الصغار عن مباريات الكبار، حيث قدمت فرق المجموعة الثانية أداءً مميزاً ولافتاً، وجمعت المباراة الأولى بين البركان وأكاديمية النجوم، حيث قدم الفريقان أداء قوياً، وانتهت المباراة بالتعادل 4-4، تلتها مباراة تحولت إلى مهرجان أهداف، حيث انتهت باكتساح العميد لنجوم عجمان 7-4، واختتمت المنافسات بمباراة لا تخلو من الحماس والإصرار بين فريقي المرحوم أحمد الوسيم وأكاديمية عجمان (ب)، وتمكن فريق أحمد الوسيم من حسم اللقاء لصالحه 4-0.