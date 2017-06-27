«فيورنتينا» للبيع بسبب انتقادات الجماهير

روما (أ ف ب)

أعلن مالكو نادي فيورنتينا، ثامن الدوري الإيطالي لكرة القدم في الموسم المنصرم، أن عدم رضا أنصار النادي دفعهم إلى عرضه للبيع.

وتملك عائلة ديلا فالي، إحدى أكبر العائلات الصناعية في إيطاليا، النادي منذ عام 2002، وأوضحت على موقع النادي في شبكة الإنترنت أن الانتقادات الأخيرة من قبل الأنصار دفعتها إلى عرضه للبيع.

وجاء في البيان الرسمي: «على ضوء عدم رضا أنصار النادي، يعلن مالكو فيورنتينا انهم استعدوا جيداً للابتعاد وترك النادي إلى من هم مستعدون وراغبون في شرائه ووضعه على الطريق الذي يعتبرون أنه مناسب أكثر».

وقالت العائلة، «إنها ستنظر في «العروض الواضحة»، مضيفة: «حان الوقت بالنسبة إلى من يحبون الفريق البنفسجي ويعتقدون أن بإمكانهم قيادة النادي بطريقة أخرى لتحقيق مزيد من النجاحات، أن يتصدوا لهذه المهمة».

وعبر المشجعون مؤخراً عن استيائهم وغضبهم إزاء الأنباء التي تحدثت عن احتمال رحيل لاعب الوسط الإسباني صاحب الشعبية الكبيرة بورخا فاليرو.

وتجمع عدد كبير من المشجعين السبت خارج استاد أرتيميو فرانكي التابع لفيورنتينا ووجهوا رسالة إلى العائلة المالكة على لافتة كبيرة وضعوها على واجهة المبنى كتب عليها «ديلا فالي ارحلوا..».